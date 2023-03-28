Белоруков: весь состав «Зенита» в самолёте, а Быстрова и Петржелы нет, засиделись в казино
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Бывший защитник «Зенита-2» Дмитрий Белоруков вспомнил, как проходил тренировочные сборы в первой команде сине-бело-голубых под руководством Властимила Петржелы.
«Я проходил сборы с Петржелой. До сих пор точно могу сказать, что это были очень тяжёлые дни. Таких нагрузок я нигде не встречал.
Когда уже улетали, команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолёте. Но нет Петржелы и вроде бы Быстрова. Ждём, но никто не приходит. В итоге выяснилось, что они засиделись в казино. Но в последний момент они всё же успели. Петржела любил казино. Это не секрет», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате».
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