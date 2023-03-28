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Экс-игрок «Амкара» Белоруков: после исключения из еврокубков, РПЛ потеряла значимость

Экс-игрок «Амкара» Белоруков: после исключения из еврокубков, РПЛ потеряла значимость
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Бывший защитник команд Российской Премьер-Лиги Дмитрий Белоруков считает, что турнир потерял свою значимость после исключения России из международных соревнований.

«В последнее время меньше слежу. После исключения из еврокубков чемпионат России потерял свою значимость. Большие матчи смотрю, но большого интереса нет. Как игрок следил за почти всеми матчами тура, а сейчас только обзор.

Думаю, уровень снизился. Что делать? Работать с молодёжью. Важна массовость футбола. Это же всё можно посчитать – сколько раньше было команд, сколько сейчас. Сколько вообще людей задействовано в футболе», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Дмитрием Белоруковым читайте на «Чемпионате»:

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