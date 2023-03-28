Белоруков: зарплата тренера в Перми ― 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?
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Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о проблеме с зарплатами у тренеров в регионах. Белоруков начал тренерскую карьеру в Перми, сейчас он работает в «Динамо» Санкт-Петербург.
«Никто не повышает их квалификацию, не помогают с образованием. Это замкнутый круг. Хороший футболист никогда не пойдёт работать тренером. Если только фанатик. Я пошёл работать туда не за деньгами. И получал 22 тысячи рублей. Месячный оклад тренера в Перми. И что на эти деньги можно сделать? Качественного специалиста на такие деньги не пригласить. А работа почти каждый день», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Дмитрием Белоруковым читайте на «Чемпионате»:
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