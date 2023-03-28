Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белоруков: зарплата тренера в Перми ― 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?

Белоруков: зарплата тренера в Перми ― 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?
Комментарии

Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о проблеме с зарплатами у тренеров в регионах. Белоруков начал тренерскую карьеру в Перми, сейчас он работает в «Динамо» Санкт-Петербург.

«Никто не повышает их квалификацию, не помогают с образованием. Это замкнутый круг. Хороший футболист никогда не пойдёт работать тренером. Если только фанатик. Я пошёл работать туда не за деньгами. И получал 22 тысячи рублей. Месячный оклад тренера в Перми. И что на эти деньги можно сделать? Качественного специалиста на такие деньги не пригласить. А работа почти каждый день», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Дмитрием Белоруковым читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Мы в самолёте, а Быстрова и Петржелы нет. Засиделись в казино». Разговор с легендой Перми
Эксклюзив
«Мы в самолёте, а Быстрова и Петржелы нет. Засиделись в казино». Разговор с легендой Перми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023