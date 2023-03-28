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«Барселона» предложила Бускетсу сократить зарплату на 75% — Mundo Deportivo

«Барселона» предложила Бускетсу сократить зарплату на 75% — Mundo Deportivo
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, чей контракт с командой истекает в конце сезона, получил от клуба предложение о его продлении. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, зарплата 34-летнего футболиста в таком случае сократится на 75% — с € 30 млн до € 7–8 млн в год.

Серхио Бускетс — воспитанник и действующий капитан «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

Сообщалось, что «Барселоне», если она хочет в летнее трансферное окно подписывать новичков, придётся существенно сократить зарплатную ведомость прежде всего за счёт снижения зарплат ветеранов — Бускетса и Жорди Альбы, являющихся одними из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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