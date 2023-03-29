Эрве Ренар покинул пост главного тренера Саудовской Аравии
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Французский тренер Эрве Ренар принял решение уйти из сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на AFP.
Сообщается, что специалист близок к тому, чтобы возглавить женскую сборную Франции. Он тренировал сборную Саудовской Аравии с 2019 года. Под его руководством саудовцы принимали участие в чемпионате мира — 2022, где обыграли будущих чемпионов Аргентину (2:1) и уступили Польше (0:2) и Мексике (1:2). В марте подопечные Ренара провели два товарищеских матча, уступив Боливии (1:2) и Венесуэле (1:2).
Помимо Саудовской Аравии, Ренар тренировал сборные Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. С Замбией наставник выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот-д’Ивуаром — в 2015-м.
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