Данил Пруцев — о поездке в Иран: с интернетом были проблемы, с трудом общался с близкими

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Данил Пруцев рассказал о поездке в Иран на товарищеский матч национальной команды. Сборные Ирана и России сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась в четверг, 23 марта, в Тегеране (Иран).

«С интернетом в Иране действительно были проблемы, с трудом общался с близкими. Но это точно не проблема. Лично я был сконцентрирован на футболе и на подготовке к матчам. Этот вызов в сборную для меня первый — все мысли только о футболе. Было не до интернета», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В следующем товарищеском матче сборная России победила команду Ирака со счётом 2:0. Встреча состоялась в воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге.