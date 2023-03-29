Жозеп Клотет высказался о назначении на пост главного тренера «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал своё назначение и поделился ожиданиями от работы в РПЛ.
«Простите, что не могу говорить с вами на русском. В ближайшее время постараюсь исправить это.
Я смотрел множество игр «Торпедо», последние восемь и игры в первой части чемпионата. Я анализировал и делал выводы — теперь нужно провести большую работу.
Много следил за российскими клубами. У российских клубов хорошо налажен выход из обороны в атаку. Клубы РПЛ имеют высокие стандарты игры. Лига очень конкурентоспособная. И я сделаю всё, чтобы набрать больше очков в следующих матчах.
Я уже много общался с игроками. Они чувствуют себя уверенно. Считаю, что мы сможем усилить этот коллектив. Я работал в разных странах — сталкивался с различными культурами. Я обязательно адаптируюсь в России — в том числе и к культуре. Считаю, что сможем добиваться с командой успехов», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 29 марта 2023
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