Жозеп Клотет высказался о назначении на пост главного тренера «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал своё назначение и поделился ожиданиями от работы в РПЛ.

«Простите, что не могу говорить с вами на русском. В ближайшее время постараюсь исправить это.

Я смотрел множество игр «Торпедо», последние восемь и игры в первой части чемпионата. Я анализировал и делал выводы — теперь нужно провести большую работу.

Много следил за российскими клубами. У российских клубов хорошо налажен выход из обороны в атаку. Клубы РПЛ имеют высокие стандарты игры. Лига очень конкурентоспособная. И я сделаю всё, чтобы набрать больше очков в следующих матчах.

Я уже много общался с игроками. Они чувствуют себя уверенно. Считаю, что мы сможем усилить этот коллектив. Я работал в разных странах — сталкивался с различными культурами. Я обязательно адаптируюсь в России — в том числе и к культуре. Считаю, что сможем добиваться с командой успехов», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.