Хаверц: не понимаю, как платят столько денег. Люди думают, что ты Месси

Нападающий «Челси» Кай Хаверц высказался о последних трансферах команды и поделился ощущениями после своего перехода в лондонский клуб.

«С лета к нам прибыла дюжина игроков. Это непросто. Энцо Фернандес и Михаил Мудрик пришли за большие деньги, а им всего по 22, понимаете? Вы не можете ожидать, что они сразу станут Неймарами. Это похоже на меня: на это нужно время.

Для меня цена была большой. Я был самым дорогим игроком «Челси». Не понимаю, как платят столько денег, но это нормально в футболе: посмотрите на наши недавние трансферы. Это создаёт давление, потому что люди думают, что ты Месси. Мне всего ещё было 20-21 год. Люди этого не видят, они видят цену, так что ты должен быть великолепен с первого дня. Можно почувствовать это напряжение. Читаешь это, слышишь это. Я приехал во время пандемии.

Было ли это на самом деле хорошо? Может быть, да (смеётся). Потому что первые шесть месяцев были не так уж хороши. Может быть, фанаты будут свистеть тебе. Ты чувствуешь на себе камеры, а я не так воспитан. Я не хочу быть в центре внимания, когда все смотрят. Поначалу это было довольно безумно. В Леверкузене люди смотрели так же, но если добавить сюда цену… Очевидно, я это почувствовал», — приводит слова Хаверца The Guardian.

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