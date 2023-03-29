Тарханов: сборной России нужно проводить матч с Китаем. По уровню они рядом с Ираном
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча с национальной командой Китая. По мнению специалиста, уровень сборной Китая соизмерим с уровнем команды Ирана.
«Верю, что товарищеский матч между сборными России и Китая возможен. Китай — хорошая сборная. А нам сейчас нужно играть с любым соперником. Конечно, надо проводить этот матч. По уровню Китай рядом с Ираном», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, в последнем матче сборная России обыграла национальную команду Ирака со счётом 2:0. До этого команда Валерия Карпина встретилась со сборной Ирана, игра завершилась со счётом 1:1.
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