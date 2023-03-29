Колосков: Китай не относят к командам топ-класса. Но России не до жиру, быть бы жи‌ву

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поддержал идею провести товарищеский матч сборных России и Китая.

«Было бы неплохо провести матч между сборными России и Китая. Хорошие отношения между странами способствуют этому. Но отношения отношениями, а игра игрой. Хорошо бы сыграть два матча: один в России, другой в Китае. Конечно, китайскую сборную не относят к командам топ-класса, но не до жиру, быть бы жи‌ву. С удовольствием приветствую подобную идею», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, в последнем матче сборная России обыграла национальную команду Ирака со счётом 2:0. До этого команда Валерия Карпина встретилась со сборной Ирана, игра завершилась со счётом 1:1.