Тюкавин — о победе над «Уралом»: были мысли, что соперник может победить, но мы дожали

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу команды над «Уралом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард стал автором единственного гола.

«С «Уралом» получился тяжёлый матч, «Динамо» потратило много сил. Поле было не самого хорошего качества, подустали. Рады, что победили, идём дальше.

Были мысли после первого тайма, что «Урал», владевший преимуществом, может выиграть? Конечно, такие мысли были. Главный тренер внёс корректировки, поэтому на второй тайм мы вышли совсем с другим настроем, дожали, забили гол и выиграли. Обидно, что не засчитали первый гол, наверное, там был офсайд, не пересматривал эпизод. Хорошо, что забили потом», — сказал Тюкавин в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.