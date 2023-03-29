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Константин Лепёхин: Китай — подходящий вариант для сборной России. Крепкая команда

Константин Лепёхин: Китай — подходящий вариант для сборной России. Крепкая команда
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин считает, что матч со сборной Китая мог бы стать хорошей проверкой уровня национальной команды России.

«Верю, что можно провести матч между сборными России и Китая. С учётом нежелания европейских стран связываться с нами для сборной ищут спарринг-партнёров в азиатском регионе. Думаю, Китай — подходящий вариант как политически, так и с точки зрения футбола. Не знаю, как сейчас, но раньше Китай в Азиатской лиге считался крепкой командой. Хотелось бы посмотреть, что сборная России может на этом уровне», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что сборная России по футболу в ближайшем будущем может провести товарищеский матч с Китаем.

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