Константин Лепёхин: Китай — подходящий вариант для сборной России. Крепкая команда

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин считает, что матч со сборной Китая мог бы стать хорошей проверкой уровня национальной команды России.
«Верю, что можно провести матч между сборными России и Китая. С учётом нежелания европейских стран связываться с нами для сборной ищут спарринг-партнёров в азиатском регионе. Думаю, Китай — подходящий вариант как политически, так и с точки зрения футбола. Не знаю, как сейчас, но раньше Китай в Азиатской лиге считался крепкой командой. Хотелось бы посмотреть, что сборная России может на этом уровне», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что сборная России по футболу в ближайшем будущем может провести товарищеский матч с Китаем.
- 29 марта 2023
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