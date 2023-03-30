Адамс заявил, что только Месси сейчас превосходит Саку

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс считает, что только нападающий «ПСЖ» Лионель Месси превосходит форварда лондонского клуба Букайо Саку.

«Если на данный момент в мировом футболе есть лучший игрок, который одновременно забивает и отдаёт голевые передачи, то единственный, о ком я могу думать, — это Лионель Месси. Букайо просто в огне, и это причина, по которой «Арсенал» занимает первое место в таблице. Букайо, без сомнения, является футболистом года, потому что он был лучшим игроком Англии на чемпионате мира, и он является лучшим игроком «Арсенала», — приводит слова Адамса Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Сака принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Адамс заявил, что только Месси превосходит