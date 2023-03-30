Адамс заявил, что только Месси сейчас превосходит Саку

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс считает, что только нападающий «ПСЖ» Лионель Месси превосходит форварда лондонского клуба Букайо Саку.
«Если на данный момент в мировом футболе есть лучший игрок, который одновременно забивает и отдаёт голевые передачи, то единственный, о ком я могу думать, — это Лионель Месси. Букайо просто в огне, и это причина, по которой «Арсенал» занимает первое место в таблице. Букайо, без сомнения, является футболистом года, потому что он был лучшим игроком Англии на чемпионате мира, и он является лучшим игроком «Арсенала», — приводит слова Адамса Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Сака принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Адамс заявил, что только Месси превосходит
- 30 марта 2023
-
02:48
-
02:46
-
02:41
-
02:12
-
02:11
-
01:37
-
01:20
-
01:18
-
01:14
-
00:57
-
00:49
-
00:22
-
00:12
- 29 марта 2023
-
23:38
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:14
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:45