«Милан» и Жиру договорились о продлении контракта
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру договорился о продлении контракта с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Как сообщает источник, стороны достигли согласия по условиям, а окончательное подписание нового соглашения произойдёт в апреле. Действующий контракт 36-летнего французского игрока рассчитан до лета 2023 года.
Зарплата игрока по новому контракту составит 3,8 млн евро.
Оливье Жиру отметился 12 точными ударами и шестью результативными пасами в 34 играх за «Милан» в текущей кампании. Жиру выступает за «россонери» с 2021 года. Вместе с командой форвард стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.
Ранее сообщалось, что Жиру заинтересован в продлении контракта до 2025 года.
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