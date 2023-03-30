«Милан» и Жиру договорились о продлении контракта

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру договорился о продлении контракта с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, стороны достигли согласия по условиям, а окончательное подписание нового соглашения произойдёт в апреле. Действующий контракт 36-летнего французского игрока рассчитан до лета 2023 года.

Зарплата игрока по новому контракту составит 3,8 млн евро.

Оливье Жиру отметился 12 точными ударами и шестью результативными пасами в 34 играх за «Милан» в текущей кампании. Жиру выступает за «россонери» с 2021 года. Вместе с командой форвард стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Жиру заинтересован в продлении контракта до 2025 года.