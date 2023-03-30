Радченко: раздача билетов «Зенитом» увеличит посещаемость дишь на непродолжительное время

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о решении «Зенита» о бесплатном распространении билетов на матчи чемпионата России.

«Когда только вносили закон о Fan ID в Госдуму, у меня было двоякое впечатление. Я живу по принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Было очень интересно, как это будет происходить у нас. Потому что сначала было очень мало информации. Что это такое, знал маленький круг людей. Мы попробовали. И видим, сколько сразу проблем с болельщиками и преданными клубу фанатами. Конечно же, если говорить о чиновниках, которые принимают решение, надеюсь, что на это они уже обратили внимание.

Бесплатная раздача билетов «Зенитом» увеличит в какой-то степени посещаемость на непродолжительное время, но в целом не решит эту проблему. Клубы понимают, что преданные болельщики должны быть на стадионе, поддерживать команду. Они так же ищут возможности чтобы посещение было больше», — приводит слова Радченко Metaratings.