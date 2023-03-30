Сафонов: сумма вознаграждений посредникам в РПЛ в 2022 -м небольшая в сравнении с Англией

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на опубликованные Российским футбольным союзом (РФС) сведений о сумме вознаграждений клубов РПЛ посредникам за 2022 год.
«Сумма вознаграждений посредникам в РПЛ в 2022 году небольшая. В Англии около 300 или 400 миллионов евро. В России рынок просел, к нам иностранцы почти не едут. Ухудшилось качество игроков, другое дело, когда ты продаёшь Роналду.
Сумма агентских уменьшилась из-за того, что качество игроков стало хуже, и у клубов денег стало меньше. Пока политическая ситуация не нормализуется, ничего лучше не станет. Повторюсь, иностранцы перестали ехать в РПЛ, клубы стали нести убытки. Не бывает так, что все несут убытки, а футбольные агенты в плюсе, тут все взаимосвязано, — приводит слова Сафонова Metaratings.
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