Уткин: хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на слова бывшего защитника сборной Франции Франка Лебёфа, который ответил фанатам нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Уткин отметил, что хуже фанатов Роналду являются только фанаты фигуристки Алины Загитовой.

«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Лебёф заявил, что Роналду нельзя назвать лучшим игроком мира, поскольку он не выигрывал чемпионат мира. После этих слова фанаты Роналду раскритиковали француза, отметим, что он никогда не будет на одном уровне с португальским форвардом.

После этого Лебёф напомнил, что он становился победителем чемпионата мира, а Роналду нет. Лебёф становился чемпионом мира в составе сборной Франции в 1998 году.

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