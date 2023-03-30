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Уваров: советовал Хайкину спуститься пониже и начать с Первой лиги

Уваров: советовал Хайкину спуститься пониже и начать с Первой лиги
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Тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров рассказал, как голкипер Никита Хайкин в 2010-х проходил просмотр в клубе. Отметим, что сейчас 27-летний россиянин выступает в составе норвежской команды «Будё-Глимт».

«Многое зависит от того, куда ты попадёшь. Возьмите Никиту Хайкина. Он же у нас в «Маккаби» на просмотре был. У парня еврейский паспорт. Я с ним работал. Посоветовал ему: «Тебе нужна практика, а в «Маккаби» ты её не получишь. Опустись пониже, начни не с высшей лиги, а с первой». Он послушал, но там у него тоже особо не пошло. Уехал, набрался опыта, обыгрался — и как выстрелил в Норвегии!», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корресподентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:

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