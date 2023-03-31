Футболистки «Челси» без Абдуллиной обыграли «Лион» и вышли в 1/2 финала женской ЛЧ

Сегодня, 30 марта, состоялся ответный матч в рамках четвертьфинала женской Лиги чемпионов между «Челси» и «Лионом». Команды играли в Лондоне (Англия).
Счёт в матче был открыт на 77-й минуте встречи футболистками «Лиона» — отличилась Ванесса Жиль, выведя «Лион» вперёд и сравняв счёт по итогам двухматчевого противостояния — первый матч завершился победой «Челси» со счётом 1:0.
Встреча перешла в дополнительное время. На 110-й минуте Сара Дебриц забила второй мяч «Лиона» в этом матче, однако уже на восьмой добавленной минуте «Челси» удалось спастись и перевести матч в серию пенальти — отличилась с 11-маетровой отметки Марин Мьелде.
В серии пенальти сильнее оказались футболистки лондонского клуба со счётом 4:3.
Российская футболистка Алсу Абдуллина в матче участия не принимала.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Лион». В прошлом году француженки обыграли в финале «Барселону». Французский клуб является самым титулованным в истории турнира. Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене (Нидерланды) 3 июня.
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