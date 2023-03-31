Быстров прокомментировал слова Карпина про работу в сборной России

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина по поводу работы в национальной команде. Ранее Карпин заявил, что не держится за место в сборной России.

«Журналисты и министры услышали слова, которые Карпин произнёс в контексте того, что он не держится за место в сборной. Люди начали высказываться, не прочитав интервью целиком. Он не имел в виду, что ему всё равно на сборную. Карпин этого не говорил. А начали преподносить, будто это так! Якобы раз не держится, пусть валит. Бред! Легко догадаться, о чем он говорил. Карпин переживает, кого вызвать и по какой схеме играть, мотивирует футболистов. Не все игроки это понимают. Они зарплату получают в клубах, у кого-то в голове сидит: «Это товарищеские матчи, что нам?» Я это допускаю. Кто-то понимает, что он запасной, и думает: зачем ему биться? Вот почему те, кто выходит на замену на 20-30 минут, никак себя не проявляют? Против усталого Ирака играли! Почему Зиньковский свежий не может протащить мяч? Он выходит и первым делом начинает тормозить атаку. Возьми и протащи мяч по флангу, — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Ранее сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0) в товарищеском матче.