ESPN: тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» обеспокоен игрой Магуайра

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» обеспокоен игрой английского защитника Гарри Магуайра.

Как сообщает ESPN, специалистам команды нравятся навыки Магуайра в обращении с мячом, но его медлительность и склонность идти в отбор в неуместных ситуациях вызывают опасения при игре в защите.

Отмечается, что с Рафаэлем Вараном и Лисандро Мартинесом в стартовом составе в центре защиты «МЮ» проиграл лишь трижды.

С начала 2023 года во всех турнирах Магуайр начал в стартовом составе «Юнайтед» лишь 7 матчей из 20. Ещё в 6 матчах защитник выходил на замену в концовке, а в 7 матчах оставался на скамейке запасных.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт 2 апреля.

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