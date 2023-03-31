Экс-голкипер ЦСКА Новиков: Сафонову до высот Акинфеева ещё играть и играть

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил корректность сравнения вратаря красно-синих Игоря Акинфеева со стражем ворот «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Может ли Сафонов стать новым Акинфеевым? Сафонов – перспективный молодой парень, но до высот Акинфеева ему ещё играть и играть. Самое главное – чтобы карьера Матвея прошла без травм. Вопрос с его отъездом в Европу довольно сложный, потому что позиция вратаря не совсем, скажем так, обычная. Голкиперу сложнее адаптироваться в новой команде.

В новом клубе вратарь в первых играх не имеет права на ошибки, психологически это очень давит, и не все это выдерживают. Советы Матвею давать нельзя, он должен сам решать свою судьбу. Если он захочет уехать, то это его личное дело. Ему стоит подумать над таким предложением, если оно появится, но, повторюсь, это будет только его личный выбор», — цитирует Новикова «РБ Спорт».