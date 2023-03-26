Карпин — о вратарской позиции: Сафонов — кандидат номер один

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о конкуренции на вратарской позиции в национальной команде.

«Никто не должен застолбить за собой место основного вратаря, как Акинфеев. Но Сафонов, наверное, может это сделать. Он — кандидат номер один на это, но всё зависит от его состояния. Он может быть в форме, а может быть, нет. Нельзя сказать, что Матвей кандидат номер один в любой форме», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0. Весь матч ворота хозяев защищал голкипер «Ростова» Сергей Песьяков.