Игорь Дивеев: волейбол мне не нравится, скучный вид спорта

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что ему не нравится волейбол. Отец футболиста, Сергей Дивеев, был волейболистом.

«В 14–15 лет за два месяца вырос на 12 сантиметров, растяжки по всей спине, наверное, года два не проходили. У меня папа волейболист? Да. Если честно, волейбол мне не нравится, скучный вид спорта: принял-подал-отдал и всё. В футболе есть финты, да, я защитник, но в детстве учили различным», — сказал Дивеев в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Защитник является воспитанником башкирской школы футбола, несколько лет он провёл в структуре «Уфы». Сейчас Игорь Дивеев восстанавливается после травмы, полученной в матче с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.