Игорь Дивеев рассказал о своём отношении к товарищеским матчам сборной России
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев считает, что национальная команда должна проводить товарищеские матчи во времена международного бана.
«Другая атмосфера в сборной с товарищескими матчами? Когда ты едешь в сборную, ты едешь не просто для того, чтобы поиграть, едешь доказывать тренеру, чтобы тебя вызывали вновь. Эти игры должны быть, и сборная должна собираться», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
23-летний Игорь Дивеев дебютировал за сборную России в ноябре 2020 года, успев принять в составе команды участие в чемпионате Европы. С марта 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. РФС рассматривает переход в Азиатскую конфедерацию.
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