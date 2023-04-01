Daily Mail: «Тоттенхэм» мог подписать Криштиану Роналду в 2022 году

В «Тоттенхэме» обдумывали трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду.
Как сообщает Daily Mail, в 2022 году между президентом клуба Дэниелом Леви и тогдашним тренером Антонио Конте были неформальные переговоры, в ходе которых обсуждался возможный трансфер португальца. В итоге они решили, что переход 38-летнего игрока — не лучший шаг для клуба.
Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб после скандального интервью Пирсу Моргану.
Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду:
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