Роналду в сборной просто не остановить! Забил два и поучаствовал в издевательской победе

Криштиану Роналду не ушёл из сборной Португалии после провального чемпионата мира в Катаре и явно об этом не жалеет. В 1-м туре квалификации Евро-2024 38-летняя легенда отгрузил два мяча Лихтенштейну, а теперь продолжил голевую серию в матче с Люксембургом.
Сборная Люксембурга, хоть и по-прежнему не может отобраться на крупные турниры, в последние годы постепенно прогрессировала и уже не кажется командой для избиения. Но в этом матче Португалия сразу начала громить соперника. Уже на девятой минуте Роналду закатил в пустые после подачи и скидки от Нуну Мендеша.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
После быстрого гола Люксембург не собрался, а, наоборот, окончательно расклеился. Оборона хозяев с каждой минутой всё больше напоминала проходной двор, и уже на 15-й минуте португальцы забили второй гол. Жоау Феликс без какого-либо сопротивления замкнул головой подачу Бернарду Силвы.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
Для третьего гола Португалии понадобилось всего три минуты. И этот мяч максимально похож на предыдущие. Положение защитников Люксембурга усугубляет то, что головой забил Бернарду Силва. У Жоау Пальиньи получилась шикарная подача, но оборону, не накрывшую 173-сантиметрового футболиста, это не оправдывает.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
А на 31-й минуте пришёл и четвёртый гол. На этот раз обошлось без подачи: Бруну Фернандеш отдал на Роналду, тот развернул защитника и реализовал выход один на один. Дубль Криштиану за 22 минуты!
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
После четвёртого гола португальцы слегка поумерили активность впереди. А вот Люксембург на фоне собственной беспомощности в атаке принялся хамить. Грубые фолы посыпались один за другим, но судья не решался показывать хозяевам вторые жёлтые карточки.
Справедливости ради во втором тайме сборная Люксембурга воспряла и стала смелее атаковать, но разница в счёте и классе была такая, что на результате это уже никак не могло сказаться. А когда на поле вышел Рафаэл Леау, страшный сон хозяев продолжился. На 77-й минуте португальцы провернули схему из первого тайма — на этот раз головой забил Отавио (172 см роста). Как раз с подачи Леау.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
На 85-й минуте Леау получил возможность забить самостоятельно, но не реализовал пенальти. Зато исправился спустя четыре минуты. 6:0 в пользу Португалии!
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
Пока отбор Евро складывается для Португалии идеально. Команда не оступается в матчах с аутсайдерами и занимает первое место в группе с шестью очками и разницей мячей 10:0. А Роналду развлекается как может. Кажется, перед выступлением на чемпионате Европы его уже ничто не остановит.
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