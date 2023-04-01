Игрок «Зенита» Сантос попал в символическую сборную самых дорогих игроков не из топ-5 лиг

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос попал в символическую сборную самых дорогих футболистов, выступающих вне топ-5 чемпионатов, по версии испанского издания Marca.
Футболист «Зенита» является единственным представителем Российской Премьер-Лиги в символической сборной, которая была собрана на основе данных Football Benchmark.
Полностью символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 выглядит следующим образом:
Вратарь: Диогу Кошта («Порту»).
Защитники: Ферди Кадыоглу («Фенербахче»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Оркун Кёкчю («Фейеноорд»), Эдсон Альварес («Аякс»), Мохаммед Кудус («Аякс»).
Нападающие: Беньямин Шешко («Зальцбург»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).
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