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Игрок «Зенита» Сантос попал в символическую сборную самых дорогих игроков не из топ-5 лиг

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос попал в символическую сборную самых дорогих футболистов, выступающих вне топ-5 чемпионатов, по версии испанского издания Marca.

Футболист «Зенита» является единственным представителем Российской Премьер-Лиги в символической сборной, которая была собрана на основе данных Football Benchmark.

Полностью символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 выглядит следующим образом:

Вратарь: Диогу Кошта («Порту»).

Защитники: Ферди Кадыоглу («Фенербахче»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Оркун Кёкчю («Фейеноорд»), Эдсон Альварес («Аякс»), Мохаммед Кудус («Аякс»).

Нападающие: Беньямин Шешко («Зальцбург»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).