Писарский — о праздновании голов: хочу чуть-чуть раскрасить российский футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал об эффектных празднованиях голов.

«Бывает, когда готовишься к игре, всё равно планируешь, что забьёшь. Нет такого, что я сажусь и думаю, что именно сделать. Бывает, само приходит в голову. Думаешь: хорошая идея — можно так сделать.

Почему так праздную? Не знаю. Можно сказать, стиль мой такой. Многим людям нравится, по комментариям, многим не нравится. Но это моя жизнь, я хочу чуть-чуть раскрасить, так сказать, российский футбол. Поэтому буду продолжать это делать. Самое интересное только впереди», — сказал Писарский в интервью клубной пресс-службе.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует «Зенит» (48).