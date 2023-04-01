Владимир Писарский: у «Крыльев» сейчас сложный отрезок, но всё равно нет никакой паники

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский оценил стартовый отрезок выступлений за самарский клуб.

«В любом случае три забитых мяча лучше, чем ноль. Понятно, что я три мяча забил в Кубке и ещё пока не забивал в чемпионате. Думаю, что в ближайшее время открою счёт голам.

В «Крыльях» классный коллектив. Мне тут комфортно. Да, у нас сейчас сложный отрезок, но всё равно нет никакой паники. Все нормально общаются, нет никаких стычек. Мы это принимаем и постараемся решить эту проблему», — сказал Писарский в интервью клубной пресс-службе.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует «Зенит» (48).