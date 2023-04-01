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Владимир Писарский: у «Крыльев» сейчас сложный отрезок, но всё равно нет никакой паники

Владимир Писарский: у «Крыльев» сейчас сложный отрезок, но всё равно нет никакой паники
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский оценил стартовый отрезок выступлений за самарский клуб.

«В любом случае три забитых мяча лучше, чем ноль. Понятно, что я три мяча забил в Кубке и ещё пока не забивал в чемпионате. Думаю, что в ближайшее время открою счёт голам.

В «Крыльях» классный коллектив. Мне тут комфортно. Да, у нас сейчас сложный отрезок, но всё равно нет никакой паники. Все нормально общаются, нет никаких стычек. Мы это принимаем и постараемся решить эту проблему», — сказал Писарский в интервью клубной пресс-службе.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует «Зенит» (48).

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