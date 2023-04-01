Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск

«Спартак» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 1 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Главным судьёй данной встречи назначен Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперники встречались между собой в матче 1-го тура РПЛ текущего сезона в Грозном. Тогда «Ахмат» и «Спартак» закончили встречу вничью — 1:1. Забитым мячом в составе грозненцев отметился полузащитник Артём Тимофеев, а гол красно-белых забил нигериец Виктор Мозес.

У «Спартака» после 20 сыгранных матчей 40 набранных очков. Грозненский клуб смог набрать 32 очка.

Материалы по теме
Чудо-гол Дзюбы в матче РПЛ! Артём переправил мяч в ворота пяткой. LIVE
Live
Чудо-гол Дзюбы в матче РПЛ! Артём переправил мяч в ворота пяткой. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023