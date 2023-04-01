«Спартак» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 1 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Главным судьёй данной встречи назначен Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперники встречались между собой в матче 1-го тура РПЛ текущего сезона в Грозном. Тогда «Ахмат» и «Спартак» закончили встречу вничью — 1:1. Забитым мячом в составе грозненцев отметился полузащитник Артём Тимофеев, а гол красно-белых забил нигериец Виктор Мозес.

У «Спартака» после 20 сыгранных матчей 40 набранных очков. Грозненский клуб смог набрать 32 очка.