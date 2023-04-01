«Спартак» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск
Поделиться
Сегодня, 1 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Главным судьёй данной встречи назначен Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперники встречались между собой в матче 1-го тура РПЛ текущего сезона в Грозном. Тогда «Ахмат» и «Спартак» закончили встречу вничью — 1:1. Забитым мячом в составе грозненцев отметился полузащитник Артём Тимофеев, а гол красно-белых забил нигериец Виктор Мозес.
У «Спартака» после 20 сыгранных матчей 40 набранных очков. Грозненский клуб смог набрать 32 очка.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
14:32
-
14:29
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:46
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:05
-
11:58
-
11:53
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
11:00
Партнерский контент