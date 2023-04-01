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Динамо — Сочи. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Спартак» — «Ахмат», «Зенит» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция, видео голов, 21-й тур РПЛ, где смотреть онлайн

Новые матчи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ! Справятся ли лидеры с середняками? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн 21-го тура РПЛ
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А «Локо» постарается продлить победную серию.

Всем привет, друзья! Перерыв на матчи сборных уже позади, и теперь пришло время 21-го тура Российской Премьер-Лиги. В субботу, 1 апреля, состоятся сразу четыре матча.

В 14:00 «Динамо» примет в Москве «Сочи». По итогам прошлого сезона обе команды оказались в медалях, но на этот раз дела у них идут хуже. Черноморский клуб постарается прервать мини-серию из двух поражений.

В параллельном матче «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН». Железнодорожники одержали три победы подряд и покинули зону стыковых матчей, а вот нижегородцы проиграли все матчи РПЛ в 2023 году.

Третий матч игрового дня пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». «Спартак» постарается реабилитироваться за поражение в прошлом туре, а его соперником на этот раз будет «Ахмат».

В 19:00 «Зенит» сыграет на своей арене с «Уралом». Если лидер наберёт очередные три очка, то сделает ещё один шаг на пути к чемпионскому титулу.

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