Новые матчи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ! Справятся ли лидеры с середняками? LIVE

Всем привет, друзья! Перерыв на матчи сборных уже позади, и теперь пришло время 21-го тура Российской Премьер-Лиги. В субботу, 1 апреля, состоятся сразу четыре матча.
В 14:00 «Динамо» примет в Москве «Сочи». По итогам прошлого сезона обе команды оказались в медалях, но на этот раз дела у них идут хуже. Черноморский клуб постарается прервать мини-серию из двух поражений.
В параллельном матче «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН». Железнодорожники одержали три победы подряд и покинули зону стыковых матчей, а вот нижегородцы проиграли все матчи РПЛ в 2023 году.
Третий матч игрового дня пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». «Спартак» постарается реабилитироваться за поражение в прошлом туре, а его соперником на этот раз будет «Ахмат».
В 19:00 «Зенит» сыграет на своей арене с «Уралом». Если лидер наберёт очередные три очка, то сделает ещё один шаг на пути к чемпионскому титулу.
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