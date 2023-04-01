«Спартак» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

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Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы команд на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 1 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Чернов, Тавареш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Николсон.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Диванович, Ильин, Агаларов.

После 20 сыгранных матчей в текущем сезоне чемпионата России в активе московского «Спартака» 40 набранных очков. Грозненский «Ахмат» смог набрать 32 очка за аналогичное количество проведённых встреч.