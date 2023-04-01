«Динамо» в большинстве проиграло «Сочи» в Москве, Фомин не забил пенальти

Завершился проходивший сегодня, 1 апреля, в Москве матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Динамо» и футбольным клубом «Сочи». Победу со счётом 2:0 одержали гости.

Уже на второй минуте матча у ворот «Сочи» возник первый опасный момент. После удара Дениса Макарова мяч с ленточки вынес полузащитник Кирилл Кравцов. На 14-й минуте главный судья матча Роман Галимов не назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра VAR. На 24-й минуте за нарушение правил в своей штрафной площади на полузащитнике хозяев Макарове красную карточку получил вратарь гостей Сослан Джанаев. На поле вышел голкипер Денис Адамов, который отбил 11-метровый удар полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

На 53-й минуте Макаров пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу ворот «Сочи». На 67-й минуте после подачи с углового, которую выполнил полузащитник гостей Кристиан Нобоа, счёт открыл защитник Ванья Дркушич (1:0 в пользу «Сочи»). На 74-й минуте после успешной контратаки полузащитник «Сочи» Артём Макарчук с передачи нападающего Луки Джорджевича забил второй гол своей команды (2:0 в пользу «Сочи»).