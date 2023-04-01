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Эвра поддержал продление контракта Дешама со сборной Франции

Эвра поддержал продление контракта Дешама со сборной Франции
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Бывший французский защитник Патрис Эвра высказался о продлении контракта тренера Дидье Дешама со сборной Франции.

«Честно говоря, я считаю продление контракта логичным. У Дидье так много врагов, и я думаю, что враги появляются после того, как ты стараешься и побеждаешь. Извините, но зачем нам изменения, когда всё работает? Он знает это поколение. Он вызывает игроков, в которых никто не верит, и выходит в финал. Можно освежить сборную, добавить громких имён. Конечно, я хотел бы видеть Зидана тренером сборной Франции. Но для меня история Дидье Дешама со сборной Франции не закончилась. Я даже предполагаю, что это только начало!» — сказал Эвра в интервью RMC.

Новый контракт Дешама рассчитан до 2026 года.

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