Президент РПЛ Алаев ответил на вопрос об упрощении Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о работе по упрощению системы паспорта болельщика (Fan ID).

«Упрощение Fan ID? Мы все знаем, что есть поручение, кто его дал и кому. Мы благодарны, что нас включили в эту работу с клубами. Отработали, направили наши предложения коллегам. Их предложения уже проанализировали с точки зрения возможности финансовой реализации, безопасности. Надеюсь, что все вместе мы выполним поручение, которое нам дали», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин своим указом потребовал реформировать действующий законопроект о Fan ID, приняв некоторые послабления для детей, инвалидов и пенсионеров.