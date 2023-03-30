Источник: правительство России в ближайшее время может частично отменить Fan ID

В ближайшее время правительством России может быть отменён Fan ID для детей до 14 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, в правительство России направили письмо с предложениями и поправками к действующему закону о карте болельщика. Среди реформ — отмена Fan ID для детей до 14 лет, послабления для владельцев или покупателей сезонных абонементов на матчи РПЛ.

Также в правительство направлено предложение вернуть на стадионы РПЛ продажу алкогольного пива.

У всех предложений есть шансы быть претворёнными в жизнь.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом потребовал реформировать действующий законопроект о Fan ID, приняв некоторые послабления для детей, инвалидов и пенсионеров.