Роман Зобнин рассказал, какую травму получил Квинси Промес

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о характере травмы нападающего красно-белых Квинси Промеса, а также прокомментировал замену Михаила Игнатова на Виктора Мозеса.
«Мозес вышел вместо Игнатова — играл десятку. У него была свобода: играл и справа, и слева.
Промес? У него проблемы с икроножной мышцей. Я точно не знаю. Изначально планировалось, что он начнёт в запасе», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Промес, появившийся на поле в перерыве матча, получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 51-й минуте. Вместо него на замену вышел Кейта Бальде.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 21 игры.
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