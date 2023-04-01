Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин рассказал, какую травму получил Квинси Промес

Роман Зобнин рассказал, какую травму получил Квинси Промес
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о характере травмы нападающего красно-белых Квинси Промеса, а также прокомментировал замену Михаила Игнатова на Виктора Мозеса.

«Мозес вышел вместо Игнатова — играл десятку. У него была свобода: играл и справа, и слева.

Промес? У него проблемы с икроножной мышцей. Я точно не знаю. Изначально планировалось, что он начнёт в запасе», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Промес, появившийся на поле в перерыве матча, получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 51-й минуте. Вместо него на замену вышел Кейта Бальде.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 21 игры.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023