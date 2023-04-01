«Фиорентина» обыграла «Интер», продлив победную серию до восьми матчей

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» состоялся матч 28-го тура чемпионата Италии. Встречались местный «Интер» и «Фиорентина» из Флоренции. Финальный свисток Фабио Марески зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Джакомо Бонавентура на 53-й минуте.

«Фиорентина» одержала восьмую победу подряд во всех турнирах, а в последний раз «фиалки» проиграли 12 февраля «Ювентусу» (0:1). «Фиорентина» набрала в 28 матчах 40 очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы. «Интер» с 50 очками остаётся на третьей строчке. В следующем туре команда сыграет с «Салернитаной» на выезде, «Фиорентину» ждёт матч со «Специей», однако перед этим оба коллектива проведут матчи в полуфиналах Кубка Италии.