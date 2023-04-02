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В «Ньюэллс Олд Бойз» рассказали о готовности подписать контракт с Лионелем Месси

В «Ньюэллс Олд Бойз» рассказали о готовности подписать контракт с Лионелем Месси
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Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Пабло Аллегри высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в клуб.

«Мы на 100% готовы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Поклонники по всей Аргентине и даже в Америке хотят, чтобы он приехал сюда. «Ньюэллс» станет самой популярной командой на континенте. Время покажет, случится это или нет. Мы будем ждать его столько, сколько потребуется», — приводит слова Аллегри AS.

Месси является воспитанником «Ньюэллса». Аргентинец не раз заявлял о желании завершить карьеру в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз». Контракт 35-летнего игрока с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. О продлении соглашения с парижанами до сих пор ничего не известно.

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