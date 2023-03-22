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Трансферы, лето-2023: когда Лионель Месси продлит контракт с «ПСЖ» и где он может продолжить карьеру – «Барселона»

Месси вот-вот станет свободным агентом. У Лео четыре варианта продолжения карьеры
Павел Прохоров
Месси вот-вот станет свободным агентом
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Аргентинцу предстоит сложный выбор.

Через три месяца истекает контракт Лионеля Месси с «ПСЖ», а новое соглашение до сих пор не подписано. После триумфального ЧМ-2022 между аргентинцем и парижским клубом затянулись переговоры, которые к концу марта не находятся даже в продвинутой стадии. Объясняем, какие сейчас отношения у Месси с «ПСЖ», что ждать от будущих переговоров, возможно ли возвращение игрока в «Барселону» и насколько достоверны слухи про «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».

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Вариант первый – продлить контракт с «ПСЖ»

Вылет парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов заставил руководство клуба изменить планы. Так, например, Marca сообщает, что «ПСЖ» и Месси далеки от нового контракта. По информации источника, после победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины у форварда изменились требования по зарплате. Отец и агент нападающего Хорхе Месси встречался с руководителями французского гранда, но прийти к договорённости стороны не смогли. В ближайшее время, как пишет Marca, состоится новая встреча.

Также испанское издание сообщает, что Лионель хочет конкретики о будущих планах «ПСЖ» перед возможным продлением соглашения. Аргентинец и его окружение планируют тщательно обдумать будущее, прежде чем решить, где он будет играть в следующем сезоне. Кроме того, есть неопределённость по будущему в клубе Неймара и Килиана Мбаппе. Не являются прочными и позиции главного тренера Кристофа Галтье. Всё это беспокоит Лео. Информацию Marca подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Другой источник – RMC Sport – сообщает, что пока стороны продолжают переговоры по новому контракту, его срок и зарплата футболиста не определены. Есть два варианта продолжения сотрудничества: активация опции продления, прописанной в договоре Месси, или подписание нового соглашения на год. Есть загвоздка в зарплате: аргентинец не хочет продлевать контракт на условиях, далёких от зарплаты Мбаппе, но «ПСЖ» не готов выполнить все условия чемпиона мира. Кроме того, в руководстве есть люди, которые считают, что Лионеля нужно отпустить.

У L’Équipe есть и такая версия: в руководстве «ПСЖ» не так сильно уверены в необходимости подписания нового контракта с аргентинцем из-за его прохладных отношений с болельщиками, которые особенно ярко проявились во время матча с «Ренном» (0:2). Mundo Deportivo рассказывает, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш получили от катарских владельцев задание продлить соглашение с Месси, несмотря на финансовую сторону вопроса. Французскому клубу нужны деньги, чтобы усилить состав.

Наверху считают, что новое соглашение с Месси – главная задача предстоящего лета. После его перехода у «ПСЖ» появились 10 новых спонсоров, а после победы аргентинца на ЧМ-2022 есть возможность извлечь ещё больше выгоды. Таким образом, парижане в трудном положении: нужно подписывать контракт с Лео и усиливать состав. Выполнить сразу два условия проблематично.

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Вариант второй – вернуться в «Барселону»

Что касается возвращения Лионеля в Каталонию, то есть две версии. По информации журналиста Гильема Балаге, аргентинец не вернётся в Испанию.

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно встретился с отцом Месси, но только для того, чтобы обсудить, как выразить уважение Лионелю в будущем. Прямо сейчас у Месси нет никакого предложения от «Барсы». Никто не ожидает возвращения. Ла Лига в любом случае будет против финансирования потенциального трансфера Лео с помощью продажи ещё одной части клуба. Приоритет лиги – сокращение 200-миллионного долга «Барселоны», – сказал Балаге.

Жоан Лапорта и Лео Месси

Жоан Лапорта и Лео Месси

Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

А вот журналист Жоан Фонтес пишет, что Лео готов вернуться в «Барсу», но всё зависит от предложения. Также сообщается, что жена Месси и его дети хотят вернуться в Каталонию. По информации Фонтеса, Лапорта извинился перед аргентинцем в телефонном звонке за ситуацию, в связи с которой ему пришлось перейти в «ПСЖ». Таким образом, потолок зарплат и долг – главные причины, по которым «Барселоне» очень трудно подписать Месси. Кстати, в 2024 году каталонский клуб будет праздновать 125-летие и возвращение Лео выглядело бы красивым символическим жестом.

Другие варианты – «Интер Майами» и «Аль-Хиляль»

Переезд Лионеля Месси в МЛС или Азию – самый маловероятный сценарий. По данным L’Équipe, «Интер Майами» готов приложить большие усилия ради подписания контракта с аргентинцем. США – одна из стран-хозяек ЧМ-2026, и переход Лео сыграл бы большую роль в продвижении турнира. Месси нравится в США. Недавно он купил дом во Флориде, где играет «Интер Майами», поэтому его переезд в США более вероятен, чем в клуб из Саудовской Аравии. Специалист по трансферам в МЛС Жером Меари рассказал в эфире Téléfoot, что представители американской лиги связывались с окружением Месси во время ЧМ-2022.

«Есть 10-20-процентная вероятность, что Лео перейдёт в МЛС, потому что ему действительно предлагают довольно интересный проект. Бекхэм и руководство «Интер Майами» связывались с окружением Месси во время чемпионата мира. Я знаю, что МЛС ищет решение, чтобы попытаться убедить его. Им удалось привлечь Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем франшизы МЛС. Возможно, они собираются предложить то же самое Месси», – сказал Меари.

Лео Месси и Дэвид Бекхэм

Лео Месси и Дэвид Бекхэм

Фото: Clive Rose/Getty Images

Что касается интереса со стороны «Аль-Хиляля», то клуб из Саудовской Аравии готов предложить Лео Месси такую же зарплату, как у Криштиану Роналду – € 220 млн за сезон. Как пишет Marca, в эту сумму включён не только оклад, но и прочие коммерческие доходы. Срок контракта – всего один год. 14 марта отец Месси прилетел в Эр-Рияд на переговоры по коммерческим сделкам. По информации журналиста El Chiringuito Хайме Астрайна, Хорхе Месси потребовал у «Аль-Хиляля» для своего сына € 600 млн за два года. Окружение аргентинца считает, что такие условия продиктованы тем, что Лео младше Криштиану Роналду на два года.

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На ваш взгляд, какое развитие событий по будущему Лионелю Месси вероятнее всего?

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