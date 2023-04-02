Киммих: «Бавария» выиграла не потому, что избавилась от всего, что было при Нагельсмане

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался об изменениях в команде после ухода Юлиана Нагельсмана. В первом матче под руководством Томаса Тухеля «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

«Речь Тухеля вызывает позитив. Думаю, мы сделаем шаг вперёд. Тренер очень хорошо подготовил нас к игре за такое короткое время. Но дело не в том, что всё, что было у предыдущего тренера, удалено. Уход тренера — это всегда эмоциональная история. Сейчас у меня восьмой сезон в клубе, это мой седьмой тренер. Это не всегда говорит в пользу нас, игроков. Это означает, что мы не всегда могли стабильно показывать свою игру», — приводит слова Киммиха Kicker.

Нагельсман был уволен после поражения в матче 25-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:2).