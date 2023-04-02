Андрей Соломатин: надеюсь, ЦСКА сможет обойти «Спартак» в борьбе за вторую строчку РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о победе красно-синих в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0).
«Надеюсь, что ЦСКА сможет обойти «Спартак» в борьбе за вторую строчку Премьер-Лиги. Команда набрала неплохой ход — третья сухая победа кряду. Она добавит дополнительных сил. Играем хорошо, можно отметить Рошу. Заболотный неплохо сыграл — отдал голевую. Сзади армейцы играют надёжно, а впереди моменты всегда возникают, главное — их реализовывать. Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой, а Игоря Акинфеева — с очередным «сухим» матчем.
Если бы ЦСКА и «Спартак» встречались в следующем туре, то для меня очевидный фаворит — армейская команда», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 2 апреля 2023
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