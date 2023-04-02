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«Кубань» победила «Шинник» в матче 25-го тура Первой лиги

«Кубань» победила «Шинник» в матче 25-го тура Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Юдановым (Москва). «Кубань» одержала победу со счётом 2:0.

На 73-й минуте отличился Нури Абдоков. В концовке встречи окончательный счёт установил Даниил Родин.

«Шинник» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 25 матчей. Благодаря победе «Кубань» покинула зону вылета и теперь находится на 14-й строчке, заработав 27 очков. В турнирной таблице Первой лиги лидирует калининградская «Балтика» — 52 очка.

Россия - Мелбет Первая лига. 25-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
2 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Абдоков – 73'   2:0 Родин – 88'
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