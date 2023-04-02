«Кубань» победила «Шинник» в матче 25-го тура Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Юдановым (Москва). «Кубань» одержала победу со счётом 2:0.

На 73-й минуте отличился Нури Абдоков. В концовке встречи окончательный счёт установил Даниил Родин.

«Шинник» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 25 матчей. Благодаря победе «Кубань» покинула зону вылета и теперь находится на 14-й строчке, заработав 27 очков. В турнирной таблице Первой лиги лидирует калининградская «Балтика» — 52 очка.