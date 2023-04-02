Тренер «Крыльев» Осинькин: ещё много матчей впереди, чувствуем себя уверенно

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Качество игры не даёт повода для беспокойств. Мы думаем, что придут очки. Очень хороший настрой у нас был, мы играли в футбол против очень быстрой команды. В каждом единоборстве мы чувствовали уровень соперника. Мы понимаем, что нам надо выигрывать, а не рассказывать, сколько было моментов. Но у нас было больше моментов. Без сомнений.

Игра центральных защитников? Была индивидуальная ошибка. Никто не может отрицать, что это было во время гола. У «Оренбурга» быстрые, резкие футболисты, умеющие обыгрывать. Отсюда ситуации, где они нас переигрывали. Но и со «Спартаком» такое было. Мы ошибались, не без этого. Но наша игра в обороне на нормальном уровне. Если и есть что усилить – это начало атаки. Мы должны начинать лучше, качественнее. Тогда мы создавали бы больше моментов. Мы должны играть лучше.

Влияет ли на молодых футболистов турнирное положение? Вопрос индивидуальный. На кого-то влияет сильнее, на кого-то – нет. У нас ещё много матчей впереди, ещё много очков разыгрывается. У нас нет такого, что мы должны спасаться. Мы чувствуем себя уверенно, мы можем играть с любым соперником», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».