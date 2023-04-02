Дмитрий Булыкин: «Зенит» уже чемпион на 90 процентов — у команды Семака хороший отрыв

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Можно сказать, что «Зенит» уже чемпион на 90 процентов: у команды Семака хороший отрыв. Многие ожидали от «Спартака» лучшего выхода после зимней паузы, но, видимо, что-то у команды во время сборов не получилось — плохо поработали. Всё это сказывается: в футболе мелочей не бывает», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 21-го тура. Команда Сергея Семака набрала 51 очко. «Ростов» занимает второе место — 44 очка. Московский «Спартак» (41) находится на третьей строчке. Ниже располагаются ЦСКА (38) и «Динамо» (35).