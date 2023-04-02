Нагельсман является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси» — Романо

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман является основным кандидатом на пост наставника лондонского «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, Нагельсман был упомянут во время внутренних обсуждений. Отмечается, что переговоры продолжаются для принятия наилучшего решения.

Сегодня, 2 апреля, «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера. Командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Бруно Салтор. Нагельсман покинул «Баварию» 24 марта.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков после 28 матчей.

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