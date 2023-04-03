Леау: поменялся футболками с Кварацхелией, я его большой поклонник, мы с ним похожи

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау поделился эмоциями от разгромной победы над «Наполи» в матче 28-го тура итальянской Серии A (4:0), подведя итоги игры и признавшись, что поменялся футболками с грузинским форвардом неаполитанцев Хвичей Кварацхелией, так как является его поклонником.
«Мы слишком много слышали слов, которые дали нам дополнительную мотивацию и энергию. Празднование? Мне нравится отвечать на поле. У меня выдались два тяжёлых месяца, но теперь я нашёл себя. Я поменялся футболками с Кварацхелией. Я его большой поклонник, мы похожи», — приводит слова Леау журналист Николо Скира в своём «твиттере» со ссылкой на DAZN.
В матче с «Наполи» Леау стал автором голевого дубля. Первый забитый мяч португальца стал победным.
Самые возрастные авторы гола в Серии А
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