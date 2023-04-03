Кварацхелию просто «съели». «Милан» разнёс «Наполи» на его поле!

«Наполи» – очевидно, будущий чемпион Италии – разгромлен на своём поле действующим чемпионом. Отрыв команды Лучано Спаллетти от «Лацио» сократился до 16 очков. «Милан» же обогнал занимавший третье место «Интер».

«Наполи» сыграл с «Миланом» без своей ключевой фигуры наряду с Хвичей Кварацхелией – лучшего бомбардира команды Виктора Осимхена. Залечивающий травму нападающий, который забил в этом сезоне 25 голов в 29 матчах, больше пригодится «партенопейцам» в следующих матчах с «россонери». Эти соперники скоро встретятся ещё дважды в четвертьфинале Лиги чемпионов – 12 апреля в Милане и 18-го в Неаполе.

Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли в свою очередь вернулся к схеме с четырьмя защитниками. Смелый ход, учитывая, что тренер перешёл на тройку сзади из-за того, что у команды была серия тяжёлых поражений на фоне гигантских проблем с возвратом мяча. Но на стадионе имени Диего Марадоны болельщики увидели «Милан», похожий на прошлогодний, чемпионский. С первых минут гости здорово играли без мяча, погасили скорость команды Спаллетти. Хозяева без Осимхена как будто чувствовали, что в их оружии нет патронов – нечем стрелять. Правда, сменивший нигерийца Джованни Симеоне мог забить быстрый гол, но сын Диего (не Марадоны – тренера «Атлетико») пробил мимо цели, нанося удар в касание.

«Милан» образовывал тройку сзади при владении, чтобы разбивать прессинг соперника. В линию обороны, как правило, опускался опорник Раде Крунич. А на 17-й минуте чемпионы Италии открыли счёт. Браим Диас включил Хвичу (сам грузинский вингер отметился до того парой ярких обводок) и ловко ушёл от Станислава Лоботки, а Рафаэл Леау, получая передачу от испанца, сумел избежать офсайда. Португалец изящно перекинул мяч через голкипера Алекса Мерета.

Второй гол – во многом заслуга Оливье Жиру. Центрфорвард выиграл важнейшее единоборство у штрафной, потом навязал борьбу защитникам перед воротами. Всё остальное сделал блестящий Диас: испанец красиво убрал защитника и добавил забитый мяч к голевой передаче.

После перерыва «Наполи» имел гигантское территориальное преимущество и проводил всё время в позиционных атаках на половине поля соперника. Процент владения мячом хозяевами вырос с 56% до 80%. Кто должен был вытаскивать лидера Серии А в отсутствие Осимхена? Конечно же, Кварацхелия. Хозяева пытались создавать ситуации, в которых грузинский вингер оставался бы один в один на левом фланге, но правый защитник «Милана» Давиде Калабрия был надёжен и получал хорошую помощь от Крунича или Диаса. Потом героя матча Браима, получившего небольшое повреждение, заменил Алексис Салемакерс – с этим решением Пиоли тоже угадал идеально!

Разницу в этот вечер сделал не Хвича, а вингеры «Милана». Пару выдающихся эпизодов после перерыва выдал Леау. Сначала «россонери» едва не забили третий гол в быстрой ответной атаке, которую разогнал португалец выигранным единоборством на своей половине у Джованни Ди Лоренцо. Оливье Жиру простил «Наполи». А на исходе часа матча лучший игрок Серии А прошлого сезона мастерски разорался в штрафной хозяев с Амиром Ррахмани. Эту голевую атаку начал прекрасным отбором в центре поля Сандро Тонали, оставивший без мяча Петра Зелиньского.

Даже при счёте 0:3 не складывалось ощущение, что игроки «Наполи» опустили руки и бросили играть. Тем не менее у футболистов «Милана» было такое вдохновение, что они продолжали забивать невероятные голы. Ещё один фантастический проход в стиле Хвичи совершил Салемакерс. Бельгиец по пути к воротам обыграл троих защитников! Когда ещё этот полузащитник клал такие мячи? Между тем, пас Салемакерс получил от Калабрии, за которым не успел вернуться Кварацхелия.

Хвича – единственный игрок группы атаки «Наполи», которого Спаллетти не менял до финального свистка. Тренер, видимо, надеялся хотя бы на «гол престижа». Пару-тройку опасных моментов за счёт грузинского легионера «партенопейцы» создали, но в целом команда Пиоли «съела» Кварацхелию. Хвича завершил матч с 57 касаниями мячами, он нанёс три удара по воротам (в створ не попал ни разу), сделал 29 точных передач, совершил пять обводок за восемь попыток, допустил 14 потерь владения и однажды сфолил. На себе яркий дриблёр не заработал ни одного фола.