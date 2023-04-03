Станислав Магкеев назвал главные требования Михаила Галактионова в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о работе с главным тренером Михаилом Галактионовым, а также подшутил над одноклубником Артёмом Дзюбой.

«Во главу угла он ставит дисциплину, каждый игрок должен делать то, что просит тренер. Галактионов даёт футболистам уверенность в том, что, если делать всё то, о чём он просит, будет результат. Важна и хорошая физическая подготовка, мы очень много бегали на сборах, а Артём Дзюба пропустил первые два сбора, потому что бегать не любит, мы все знаем (смеётся). Сейчас он стоит в штрафной и делает результат», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года, приведя команду к четырём победам подряд в Российской Премьер-Лиге. Это позволило железнодорожникам выбраться из зоны стыковых матчей.